В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

В 21 регионе России идет первый подъем заболеваемости COVID-19, в 15 – повторный, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Преимущественно данные субъекты (с первым подъемом) расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», – передает РИА «Новости» слова Акимкина на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

Повторный подъем зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавил ученый.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в контексте коронавирусной инфекции мы имеем дело с двумя болезнями. По его мнению, первой переболеют 90% инфицированных, а вторая будет встречаться гораздо реже.

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