Рубль вырос к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 8 октября 2020, 10:10 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 12 копеек – до 77,91 рубля, курс евро снизился на 14 копеек – до 91,69 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 42,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях