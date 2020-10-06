Раскрыты причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Власти Москвы уверены, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с «тотальным несоблюдением масочного режима», сообщила в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина – это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», – передает ТАСС ее слова.

При этом она добавила, что из-за несоблюдения горожанами эпидемических мер для пациентов может не хватить коек.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь», – отметила Ракова.

Кроме того, в ближайшее время при необходимости могут расконсервировать еще два временных госпиталя для больных коронавирусом – ТЦ «Москва» и центр на ВДНХ, приводятся слова Раковой в Telegram-канале оперштаба столицы по борьбе с коронавирусом.

Также она заметила, что все московские больницы будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных.

«Если в начале весны плазму доноров, переболевших использовали только ведущие клиники, сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших людей», – подчеркнула Ракова.

По ее словам, при нововведениях лечения были утверждены рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные противовирусные препараты, и антикоагулянты.

«Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно», – заключила заммэра Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заявил, что Московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность.

Кроме того, Собянин сообщил, что из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.

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