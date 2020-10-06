Над Антарктидой заметили самую большую за последние годы озоновую дыру

В небе над Антарктикой зарегистрирована самая большая за последние несколько лет озоновая дыра, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

«Ученые Службы мониторинга атмосферы «Коперник» подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера», – цитирует Нуллис РИА «Новости».

Она уточнила, что озоновый слой служит защитой от вредного ульрафиолетового излучения от солнца, но озоновые дыры являются сезонным явлением.

Нынешняя озоновая дыра начала расти с середины августа, она достигла пика в начале октября, общая площадь достигла 24 млн кв. километров. Сейчас площадь составила 23 млн кв. километров, это выше среднего показателя за последние 10 лет, дыра охватывает большую часть Антарктиды.

Появление озоновой дыры свидетельствует о необходимости соблюдать Монреальский протокол, запрещающий выбросы озоноразрушающих химических веществ, подчеркнули в ВМО.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.

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