Эксперт: США могут блефовать в переговорах с Россией по СНВ-3

«США, манипулируя договором СНВ-3, попытаются заставить Россию отказаться от наиболее неприятных для них систем вооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что в Вашингтоне впервые «услышали конкретные предложения» от Москвы по вопросу продления СНВ-3.

«Лучшим исходом переговоров можно считать ситуацию, при которой страны согласятся на четкое ограничение общего количества ядерных боеголовок», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

«При этом России интересно восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Не думаю, что США на это пойдут», – отмечает эксперт.

«В то же время американцы заинтересованы в том, чтобы Россия ликвидировала ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат», а также отказалась от развертывания боевых железнодорожных ракетных комплексов. Но наши на это не пойдут», – подчеркнул собеседник.

При этом, по словам Сивкова, американцы могут блефовать. «Для них развертывание производства ядерных боеголовок представляет серьезную проблему из-за слабости промышленного комплекса, способного обогащать уран. Поэтому устраивать гонку ядерных вооружений американцам не с руки. Думаю, Соединенные Штаты будут пытаться за счет манипулирования договором СНВ-3 заставить Россию отказаться от наиболее неприятных для них систем оружия», – предположил собеседник.

Напомним, в понедельник прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Источник Wall Street Journal утверждает, что «это первый раз, когда США услышали конкретные предложения» от Москвы. По его словам, есть «договоренность о пути вперед в том, что касается формы», но «предстоит еще много поработать в плане содержания».

В Белом доме считают, что стороны могут договориться в целом по основным принципам промежуточного рамочного соглашения, которое временно заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Вопросы, по которым у Москвы и Вашингтона остаются разногласия, хотят урегулировать на переговорах в будущем, пишет WSJ. О том, что именно предложила Москва, не сообщается.

По словам источника, речь идет о политически обязывающем рамочном соглашении, которое предусматривает «заморозку» общего количества ядерных боеголовок у обеих сторон (развернутых и неразвернутых). США хотят увязать это с продлением на год или дольше СНВ-3, чтобы было время заключить более масштабный договор.

Переговоры в Хельсинки базировались на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.