Первые мини-скверы рядом с жилыми домами благоустроили в Кемерове

Подрядчики в Кемерове завершили благоустройство зон отдыха в новом для города формате. Небольшие мини-скверы для прогулок созданы рядом с многоквартирными жилыми домами на центральном городском проспекте по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Кемерове завершен ремонт мини-скверов на центральной улице города, четыре зоны отдыха обустроены у жилых домов по проспекту Ленина. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Проектирование проходило с участием жителей многоквартирных домов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В скверах установлены парковые диваны, цветочные вазоны, оборудованы пешеходные дорожки. Кроме того, власти города синхронизировали планы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с мероприятиями нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», по которому рядом с новыми мини-скверами был отремонтирован пешеходный тротуар вдоль проезжей части проспекта.

В пресс-службе мэрии также пояснили, что в настоящий момент в городе завершены все объекты, запланированные к благоустройству по нацпроекту «Жилье и городская среда». В конце августа в Кемерове была открыта новая шестиполосная автомобильная дорога, которая связала новые жилые микрорайоны с основными магистральными улицами города. А в конце сентября был завершен капитальный ремонт одного из старейших парков города «Березовая роща» в Кировском районе, где жил и учился будущий летчик-космонавт Алексей Леонов. Входная группа парка выходит на улицу, названную его именем, а через сам парк проходила дорога в школу будущего космонавта. На 2021 год в городе по нацпроекту запланировано создание девяти общественных пространств для активного отдыха и спорта.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников – более 1 трлн рублей.