Реки в Калининградской области планируют расчистить досрочно

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин заявил, что реки Прохладная и Инструч планируют расчистить раньше срока. Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология».

«Сам проект рассчитан до конца 2021 года, но и мы видим и подрядчики наши видят, которые работают на этих водных объектах, что они смогут закончить работы в I квартале 2021 года», – цитирует ТАСС Ступина.

Как отметил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Илья Разбаш, особенность, области в том, что мелиоративные, дренажные каналы стали полноценным реками. Иногда они приобретают статус федеральных водных объектов. При этом специфика их эксплуатации сопереждена с заиливанием, захламлением сухостоем. Все это требует работ в рамках федпроекта по сохранению уникальных водных объектов, входящего в нацпроект «Экология».

Река Инструч – приток реки Преголи. Длина реки – 101 км, вдоль ее берегов располагаются семь населенных пунктов, включая город Черняховск. Как отметил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов, расчистка русла «позволит предотвратить затопление расположенных на водоеме поселков».

Река Прохладная, длина которой составляет 77 км, протекает по территории Гурьевского, Багратионовского и Правдинского районов Калининградской области. На берегах расположены поселки Заречное, Светлое, Владимирово, Невское, Южный, Чехово. Впадает в Калининградский залив Балтийского моря у поселка Ушаково.

Общая протяженность рек в Калининградской области превышает 12 тыс. км.

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (ФЦП «Вода России») – государственная программа, направленная на достижение целей концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Водной стратегии до 2030 года. Входит в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Ряд научно-исследовательских работ, проведенных в ходе ФЦП, легли в основу паспортов федеральных проектов нацпроекта «Экология». Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.