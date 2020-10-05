Гинцбург сравнил летальность коронавируса и гриппа

Летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 8%, что значительно превышает аналогичный показатель для вируса гриппа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на Первом канале.

«Здесь летальность, понимаете, ее [можно измерять] по-разному. Если оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда мы не учитываем просто зараженных, а учитываем тех, кто все-таки обратился к врачу, то летальность вообще-то здесь порядка 8%. Гораздо больше, чем у гриппа, получается», – передает ТАСС его слова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России управляема, самая серьезная обстановка складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

Кроме того, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинический комитет по коронавирусу утвердил единую схему лечения больных COVID-19 в стационарах.

Тем временем специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин.

Помимо прочего, эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский озвучил список наиболее опасных мест, которых стоит избегать во время пандемии коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.