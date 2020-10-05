Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Ситуация с коронавирусом в России управляема, самая серьезная обстановка складывается в крупных городах, в том числе в Москве, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый, но в целом ситуация управляемая», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

Министр также отметил, что полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября. По словам Мурашко, большое число россиян хотят сделать прививку от коронавируса, передает ТАСС.

Кроме того, Мурашко отметил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры, такие как ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанцирования и обработка рук.

«Не нужно испытывать систему на прочность – и собственное здоровье тем более. Поэтому однозначно сейчас просим всех соблюдать этот режим, а не ждать, когда вдруг нам потребуются более жесткие мероприятия», – сказал министр.

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.