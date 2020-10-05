В Москве утвердили стандарт лечения коронавируса в стационарах

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единую схему лечения больных COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность», – сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам Раковой, стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

«Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», – отметила она.

Заммэра уточнила, что на первой стадии заболевания, которая длится от трех до семи суток, проводят противовирусную терапию. На второй продолжительностью около семи дней используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

Третья стадия COVID-19 наступает примерно на 15 сутки с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений при неблагоприятном течении болезни. Здесь обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии. Это лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.

Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы. Такое решение принимает лечащий врач. Переливание длится около двух часов, провести его нужно от трех до пяти раз.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

За минувшие сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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