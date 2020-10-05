Названы пять самых опасных мест по распространению коронавируса

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский озвучил список наиболее опасных мест, которых стоит избегать во время пандемии коронавируса.

Первое место, по мнению эпидемиолога, занимает общественный транспорт, передает «Ura.ru».

«Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности. А люди будут ездить», – подчеркнул Аграновский.

По его словам, необходимо сторониться традиционно загруженных пассажирами маршрутов и веток метро.

На второе место Аграновский определил небольшие магазины. Чем меньше их площадь, тем большую опасность они представляют.

Следом по опасности заражения коронавирусом идут заведения общепита. Несмотря на то, что они следят за соблюдением мер безопасности среди сотрудников, от контакта с другими посетителями никто не застрахован, считает Аграновский.

Также опасными считаются образовательные учреждения. По словам эпидемиолога, несмотря на то, что школьники и студенты болеют вирусом намного легче и реже, они являются потенциальными переносчиками заболевания.

Кроме того, Аграновский призвал россиян воздержаться от семейных сборов. Особое внимание стоит уделить пожилым членам семьи, как входящим в группу риска по коронавирусу.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

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