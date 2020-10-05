В Совфеде заявили об отсутствии необходимости закрывать границы России

Распространение коронавируса остановит безусловное соблюдение профилактических мер, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Наша страна за последние несколько месяцев прошла большой путь по борьбе с коронавирусом. Можно с уверенностью говорить, что в России сегодня совершенно иное состояние системы здравоохранения по сравнению, скажем, с началом года», – сказал Рязанский, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

«Мы нарастили материальную базу в этой сфере, медики получили необходимый опыт и научились оперативно и эффективно бороться с болезнью, за что им огромное спасибо», – добавил он.

Рязанский отметил, что в стране проводятся миллионы тестирований, болезнь выявляется на ранних стадиях, и это позволяет минимизировать насколько возможно число летальных исходов.

«Важно, что у нас появились отечественные вакцины, которыми уже начали обеспечивать регионы страны», – подчеркнул он.

По словам сенатора, важно тщательно обрабатывать вокзалы, аэропорты и сам транспорт – и соблюдать в нем социальную дистанцию. Этих мер будет достаточно – а закрытие границ – «крайняя мера, и в ней сегодня нет необходимости».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение из-за динамики по заболеванию.