Оперштаб заявил, что не планирует закрывать границы России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение из-за динамики по заболеванию.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», – сообщили РИА «Новости» в штабе.

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

За минувшие сутки в России было выявлено 10888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

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