В Совфеде не исключили повторного закрытия границ России из-за коронавируса

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», – передает РИА «Новости» слова Рязанского, прокомментировавшего возможные ограничительные меры в связи с ростом числе заболевших.

Сенатор отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.

Он добавил, что всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», – сказал парламентарий.

Он отметил, что «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче».

Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. «Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», – уверен он.

Между тем в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России не комментируют возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 225 889 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 982 324 человек, из них 3181 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 475 человек. Накануне, 4 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 499. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 389.

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