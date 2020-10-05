Собчак высказалась о народной любви

Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях высказала свое мнение о «народной любви» и рассказала, почему не удаляет комментарии хейтеров.

«Моя мама любит прийти ко мне и показать, как незнакомые люди пишут ей письма, хвалят меня, присылают какие-то комплиментарные отзывы. И очень удивляется, когда я говорю: «Мамочка, мне приятно, но это не важно». И не понимает, почему я не удаляю хейтеров. И ей, и многим моим друзьям трудно понять, что мне правда все равно», – написала Собчак в своем Instagram.

Она также добавила, что ей «приятно, когда любят и поддерживают». Также телеведущая заверила подписчиков, что «знает цену народной любви».

«Она ровно до того момента, пока не скажешь что-то «против шерсти». Так, кстати, и образуется «два лагеря» мнений», – подчеркнула телеведущая, пояснив, что аудитория начинает ждать «определенного мнения» в зависимости от того, «красный ты или белый», «либерал или консерватор». «Это всегда мне не нравилось», – отметила она.

При этом Собчак подчеркнула, что у нее всегда есть свое «особое мнение».

«Иногда оно совпадает с одной группой, потом с другой, но в итоге ни те и ни эти не ощущают меня «своей», потому как ради любви своей аудитории говорить то, что они хотят услышать, я не буду», – написала она.

Ранее телеведущая призналась, что переживает из-за своего возраста: в ноябре ей исполняется 39, теперь она беспокоится из-за возможного ухода режиссера Константина Богомолова к более молодой женщине.