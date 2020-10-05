В России разработали уникальное противовирусное средство

Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени Ельцина (УрФУ). По словам авторов, препараты на основе новых веществ могут существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений.

При вирусных заболеваниях, как объяснили специалисты УрФУ, в организме может наступить окислительный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на клеточном уровне. Это провоцирует образование очагов воспаления и различных легочных патологий, осложняющих течение болезни и даже перетекающих в хронические формы, передает РИА «Новости».

Ученым УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Прямых аналогов этих соединений, как отметили ученые, сегодня в мире нет.

«Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает. Применение препарата с подобным двойным действием может существенно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний», – рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Сотрудниками кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ была синтезирована целая линейка соединений, представляющих собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.

Исследование основывалось на данных комплексного антиоксидантного скрининга, позволяющего определить точную роль того или иного вещества в кислородном обмене в организме. По словам ученых, исследования противовирусной активности новых соединений стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Напомним, в сентябре Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Институт научно-технического сотрудничества и применения города Линьи (Китай) провели совместные исследования по созданию универсальных противовирусных препаратов.