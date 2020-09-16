Ученые из России и КНР начали разрабатывать универсальное противовирусное средство

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Институт научно-технического сотрудничества и применения города Линьи (Китай) проведут совместные исследования по созданию универсальных противовирусных препаратов, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

«У подавляющего большинства противовирусных препаратов, применяющихся сейчас, в качестве мишени вирусные белки. Когда она строго определена, такие соединения эффективны в отношении определенных вирусов и относительно малотоксичны. Однако вследствие постоянных мутаций структура вирусных белков постоянно меняется, что приводит к потере активности лекарственного препарата. Более перспективной мишенью является вирусная РНК. Найдя соединения, которые бы интенсивно ее расщепляли в составе вирусных частиц, можно создать противовирусный препарат, активный по отношению к широкому спектру вирусных патогенов», – передает РИА «Новости» принцип действия нового препарата.

В ИХБФМ СО РАН уже давно велись работы по созданию искусственных рибонуклеаз – низкомолекулярных химических соединений, которые могли бы эффективно расщеплять РНК. Проведенные эксперименты на ряде РНК-содержащих вирусов продемонстрировали эффективность этих соединений. Дополнительным плюсом таких соединений является то, что при гибели вируса структура вирусных белков полностью сохраняется, что способствует выработке организмом иммунного ответа.

«Поскольку такие структурные элементы встречаются у любых РНК-содержащих вирусов, можно ожидать, что на основе этих соединений можно создать противовирусный препарат широкого спектра действия», – приводятся в сообщении слова завлабораторией органического синтеза ИХБФМ СО РАН Владимира Сильникова.

Химическое соединение, которое уже прошло все стадии доклинических испытаний под кодовым названием «АС-1», было запатентовано, однако в течение нескольких лет не выходило за стены лаборатории сибирского института. На фоне пандемии COVID-19 к «АС-1» снова возник интерес.

«Китайских партнеров заинтересовала российская разработка. В рамках нашего сотрудничества предполагается, что будут созданы совместные лаборатории на базе нашего института и на территории Китая, а также совместное предприятие для дальнейших исследований и в случае успеха - для проведения уже клинических испытаний. В планах – использовать в дальнейшем метод воздействия на вирусную РНК как основу для создания других препаратов, более специфичных к определенным вирусам», – сообщил Сильников.

Напомним, в конце августа Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19.

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