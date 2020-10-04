Турист на Камчатке лично проверил ситуацию на побережье Тихого океана

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Турист на Камчатке лично проверил ситуацию на побережье Тихого океана

    4 октября 2020, 12:50

    Текст: Алина Назарова

    Один из туристов, оказавшийся на Камчатке, решил лично проверить появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о загрязнении воды, но, по его словам, не нашел признаков экологического ЧП.

    Турист «вместе с местным водителем объехал значительную часть Халактырского пляжа. В том числе места впадения тех самых подозрительно мутных рек. Публикуем итоги расследования от первого лица», – сообщает в соцсети «ВКонтакте» паблик «Хорошие новости».

    По словам туриста, проверку он начал «с места, где спот серферов». «Пляж никто не убирал, там валяются водоросли, ракушки. Но экологической катастрофы никакой даже рядом нет. Абсолютно стандартный вид после шторма. Там вообще никаких мертвых животных нет. Дальше по пляжу есть «кладбище», которое вызывает сомнения. Там встретили мужичка, который изучал трупы и ракушки, он поделился ценными наблюдениями: говорит, что такого никогда в жизни не видел, живет 39 лет тут», – рассказал турист.

    По его словам, «там действительно много гадов, … мелкие крабики, живые мидии и прочие гады, которых обычно в шторм не выкидывает». «Но тоже немного. Может, метров десять квадратных всего это кладбище. На экологическую катастрофу тоже не тянет. Водитель сказал, что не обратил бы даже внимания, так как по объему выброшенного на берег нет ничего необычного, но действительно странно, что там полуживые ракушки есть», – добавил он.

    «Дальше мы поехали к речке, которая течет через полигон военных (со слов мужика, которого встретили раньше) и свалку (ее мы проезжали). Вода из реки течет прозрачная и чистая, но рядом в море действительно есть небольшой желтый оттенок, и плавает около берега желтая пенка. Но там и берег другой немного, эта пенка как будто в яме там стоит и ее волнами не смывает. Трупов рядом вообще нет никаких, ничего странного, кроме еле-еле желтоватого оттенка нет», – отметил турист.

    Он также сообщил, что «в океане сотни чаек». «Если там все отравлено, то они, по идее, скоро тоже начнут погибать. Если верить серферам, то катастрофе уже почти месяц. То есть, по идее, должны уже были начать. Но спокойно летают, сидят на волнах, на суше», – написал он.

    «После смотровой мы поехали обратно по пляжу в сторону той речки, до которой все *** (аналог слова «докопались») с фотками со спутников. Она на другом конце пляжа, мы проехали его весь, периодически останавливаясь у куч мусора, чтобы их внимательнее разглядеть. В месте, где впадает речка, ничего странного нет. Цвет воды обычный, сама речка вроде прозрачная, никаких следов загрязнений нет», – добавил мужчина.

    Он подытожил, что «на пляже есть один спот похожий на кладбище. Он совсем небольшой и никакого внимания обывателя не привлекает», а «обе речки, которые впадают в океан, выглядят совсем обычно».

    «Сегодня на пляже была проверка с Росприроднадзором и прочими, все пробы взяли, отправят в Москву на проверку независимой лабораторией. За весь день на пляже никаких синдромов нет, жжений, першений в горле и т. д. ни у меня, ни у водилы. … На пляже очень много людей, просто отдыхают, если вдруг синдромы проявятся то это, по идее, сотни людей должно пострадать, если не тысячи. Такое точно замолчать не удастся», – добавил он.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому минздраву провести диагностику серферов, пострадавших во время тренировок на Халактырском пляже. Также Солодов выступил с инициативой введения ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне.

    Еще одним предложением губернатора стала инициатива о создании единой информационной системы, в которой будут собраны данные всех ответственных за состояние экологии структур, открытой для граждан. «На Камчатке в пилотном режиме отработаем технологию на базе нашего портала «Камчатка в порядке», – заявил Солодов.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.


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