Турист на Камчатке лично проверил ситуацию на побережье Тихого океана

Один из туристов, оказавшийся на Камчатке, решил лично проверить появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о загрязнении воды, но, по его словам, не нашел признаков экологического ЧП.

Турист «вместе с местным водителем объехал значительную часть Халактырского пляжа. В том числе места впадения тех самых подозрительно мутных рек. Публикуем итоги расследования от первого лица», – сообщает в соцсети «ВКонтакте» паблик «Хорошие новости».

По словам туриста, проверку он начал «с места, где спот серферов». «Пляж никто не убирал, там валяются водоросли, ракушки. Но экологической катастрофы никакой даже рядом нет. Абсолютно стандартный вид после шторма. Там вообще никаких мертвых животных нет. Дальше по пляжу есть «кладбище», которое вызывает сомнения. Там встретили мужичка, который изучал трупы и ракушки, он поделился ценными наблюдениями: говорит, что такого никогда в жизни не видел, живет 39 лет тут», – рассказал турист.

По его словам, «там действительно много гадов, … мелкие крабики, живые мидии и прочие гады, которых обычно в шторм не выкидывает». «Но тоже немного. Может, метров десять квадратных всего это кладбище. На экологическую катастрофу тоже не тянет. Водитель сказал, что не обратил бы даже внимания, так как по объему выброшенного на берег нет ничего необычного, но действительно странно, что там полуживые ракушки есть», – добавил он.

«Дальше мы поехали к речке, которая течет через полигон военных (со слов мужика, которого встретили раньше) и свалку (ее мы проезжали). Вода из реки течет прозрачная и чистая, но рядом в море действительно есть небольшой желтый оттенок, и плавает около берега желтая пенка. Но там и берег другой немного, эта пенка как будто в яме там стоит и ее волнами не смывает. Трупов рядом вообще нет никаких, ничего странного, кроме еле-еле желтоватого оттенка нет», – отметил турист.

Он также сообщил, что «в океане сотни чаек». «Если там все отравлено, то они, по идее, скоро тоже начнут погибать. Если верить серферам, то катастрофе уже почти месяц. То есть, по идее, должны уже были начать. Но спокойно летают, сидят на волнах, на суше», – написал он.

«После смотровой мы поехали обратно по пляжу в сторону той речки, до которой все *** (аналог слова «докопались») с фотками со спутников. Она на другом конце пляжа, мы проехали его весь, периодически останавливаясь у куч мусора, чтобы их внимательнее разглядеть. В месте, где впадает речка, ничего странного нет. Цвет воды обычный, сама речка вроде прозрачная, никаких следов загрязнений нет», – добавил мужчина.

Он подытожил, что «на пляже есть один спот похожий на кладбище. Он совсем небольшой и никакого внимания обывателя не привлекает», а «обе речки, которые впадают в океан, выглядят совсем обычно».

«Сегодня на пляже была проверка с Росприроднадзором и прочими, все пробы взяли, отправят в Москву на проверку независимой лабораторией. За весь день на пляже никаких синдромов нет, жжений, першений в горле и т. д. ни у меня, ни у водилы. … На пляже очень много людей, просто отдыхают, если вдруг синдромы проявятся то это, по идее, сотни людей должно пострадать, если не тысячи. Такое точно замолчать не удастся», – добавил он.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому минздраву провести диагностику серферов, пострадавших во время тренировок на Халактырском пляже. Также Солодов выступил с инициативой введения ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне.

Еще одним предложением губернатора стала инициатива о создании единой информационной системы, в которой будут собраны данные всех ответственных за состояние экологии структур, открытой для граждан. «На Камчатке в пилотном режиме отработаем технологию на базе нашего портала «Камчатка в порядке», – заявил Солодов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.