Губернатор Камчатки поручил обследовать пострадавших на Халактырском пляже серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому минздраву провести диагностику серферов, пострадавших во время тренировок на Халатырском пляже.

«Самое главное для нас сейчас — здоровье наших жителей. Вызывает тревогу негативное воздействие воды на самочувствие людей, серферов. Эти факты есть, они подтверждены медиками, и с этим надо разбираться. Я уже дал поручение минздраву провести более точную диагностику здоровья тех, кто обращался с жалобами на плохое состояние после контакта с водой: попросим серферов вновь обратиться в краевую больницу, чтобы оценить их фактическое состояние», – сказал Солодов, слова которого приводятся на официальном сайте Камчатки.

Так он отреагировал на сообщения СМИ, согласно которым спортсмены сборной России по серфингу получили ожоги роговицы глаз на Камчатке. Как пишет «Комсомольская правда», именно серферы забили тревогу первыми. Они написали посты в соцсетях, обратившись ко всем официальным ведомствам.

Кроме того, губернатор сообщил, что в воскресенье МЧС России проводит аэрофотосъемку, а Росприроднадзор совместно с Роспотребнадзором берут все необходимые пробы воды в акваториях Тихого океана, чтобы отправить их в ведущие российские центры токсикологии, химии и биологии для исследований.

Также Солодов выступил с инициативой введения ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне.

«Ситуация свидетельствует о том, что у нас на уровне Камчатского края, на уровне России нет отработанной системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Мы узнаем данные о состоянии нашей природы от блогеров, от заинтересованных людей. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему постоянного мониторинга возможных неблагоприятных явлениях в окружающей среде», — подчеркнул он.

Солодов отметил, что для прояснения ситуации на Халактырском пляже будут использованы снимки из космоса.

«В данном случае источник загрязнения изначально не был локализован. Поскольку мы имеем дело с океаном, он был растворен в достаточно большой акватории. Сейчас мы видим, что океан сам оздаравливается, и ситуация объективно становится лучше. При этом мы понимаем, что проблема была и, возможно, сохраняется. … Важно восстановить картину событий, для этого мы запросили снимки из космоса с высоким разрешением, которые впоследствии разместим на открытых ресурсах. Кроме того, сами снимки будут тщательно проанализированы специалистами, потому что там могут быть явления как природного, так и техногенного характера», – сказал Солодов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.