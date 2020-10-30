После землетрясения в Турции зафиксировано более 20 афтершоков

Сейсмологи из Турции зарегистрировали в пятницу свыше 20 афтершоков (подземных толчков меньшей силы) после землетрясения в Эгейском море, которое вызвало разрушения в турецкой провинции Измир.

«В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано не менее 21 афтершока, самый мощный из которых был магнитудой 4,9», – заявил профессор турецкого сейсмологического центра Кандилли Халук Озенер, передает ТАСС.

Между тем сейсмологи из Греции предупредили, что после землетрясения могут произойти новые подземные толчки. Директор Геодинамического института Национальной обсерватории Афин Акис Целентис пояснил, что произошедший толчок был основным, но есть большая вероятность, что за ним последуют и другие, магнитудой до 6,2.

Профессор Эфтимиос Леккас сообщил, что следующие толчки, исходя из имеющихся сведений, не должны превысить по силе предыдущий. Профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках Манолис Скордилис отметил, что пока рано говорить о постсейсмической активности.

«Мы ждем регистрации афтершоков, чтобы собрать необходимую информацию», – заявил он Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА). «Скорее всего, это было главное землетрясение. Но еще рано говорить, активирует ли он другие разломы. В этом районе уже были сильные землетрясения в прошлом. В 1904 году тут произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла примерно в 30 км к югу от эпицентра сегодняшнего толчка. В 1941 году было зарегистрировано землетрясение чуть меньшей силы – магнитудой 6,0», – добавил эксперт.

Специалисты сходятся в том, что сейсмическая активность в регионе может еще продлиться от двух недель до месяца.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

Число жертв землетрясения, по последним данным, составило шесть человек, 202 получили различные ранения.