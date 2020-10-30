Иностранец в Новосибирске получил шесть лет колонии за финансирование терроризма

Суд приговорил к шести годам колонии иностранного гражданина, регулярно переводившего из Новосибирска деньги в Стамбул для ИГ*, сообщило УФСБ по Новосибирской области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в декабре 2019 года выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя одной из стран ближнего зарубежья, осуществлявшего сбор денежных средств с целью финансирования запрещенной в России международной террористической организации ИГ*», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации управления, в 2014-2016 годах иностранец регулярно переводил деньги из Новосибирска в Стамбул «лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске». По результатам оперативно-разыскной деятельности следователи УФСБ передали в суд уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Содействие террористической деятельности».

В результате Первый восточный окружной военный суд признал виновным злоумышленника в преступлениии и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в августе ФСБ задержала в Татарстане участника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», занимавшегося ее финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.