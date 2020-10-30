Стала известна возможная причина появления трещины на МКС

Трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», которая, предположительно, является причиной утечки воздуха, могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции, сообщили российские члены экипажа МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) в Королеве.

«У нас тут возникла, идея, Владимир, пока мы работали. Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», – передает ТАСС мнение космонавта Сергея Рыжикова.

Космонавт предложил в рамках будущего выхода в космос по российской программе, который запланирован на 18 ноября, обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно.

Как заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, «очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет - добраться конкретно до этого места снаружи».

Согласно трансляции переговоров, которую вело НАСА, космонавт Рыжиков в течение рабочего дня на станции в четверг снял с трещины термоскотч, зачистил место утечки спиртовыми салфетками, стерев маркер, которым ранее ее обвели, а затем измерил точные размеры повреждения. Также космонавты провели детальную съемку трещины разными фотокамерами с различных ракурсов, перемещая источник света. Снимки были отправлены по каналу связи в ЦУП.

«Довольно сложно сделать замеры с той линейкой, которую вы посоветовали, поверхность очень неровная, даже короткой стороной линейки. Если приложить ее поперек трещины, можно наблюдать, что нет никакой глубины, а, скорее, наоборот – направление разрыва – внутрь переходной камеры (к переходной камере модуля «Звезда» стыкуются космические корабли)», – сообщил космонавт по ходу операции.

Рыжикову удалось замерить трещину штангенциркулем. «Замерил – 27 миллиметров», – сообщил он.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

В понедельник стало известно, что экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. Сообщалось, что трещина имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее временно заклеили термоскотчем.