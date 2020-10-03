В Германии в поезде нашли бомбу

В стоящем в депо в Кельне поезде нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), бомба находилась в одном из вагонов, ее нашла уборщица.

Полицейские прибыли на место и просканировали ящик, что подтвердило наличие в нем взрывного устройства, передает ТАСС со ссылкой на Build.

Специалисты обезвредили СВУ на месте.

В бомбе также были болты, иголки, она была готова к применению. Начато расследование, правоохранители проверили все 27 поездов, стоявших в депо.

Пока полиции не удалось установить, идет ли речь об угрозе или о попытке шантажа. Также неизвестно, когда СВУ оставили в вагоне.

В августе на автобане в Берлине произошла серьезная авария, правоохранительные органы заподозрили, что злоумышленники могли планировать теракт.