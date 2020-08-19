В аварии на автобане в Германии заподозрили теракт

Немецкая прокуратура не исключила, что авария, из-за которой вечером во вторник остановился автобан в Берлине, была террористическим нападением, которое совершил 30-летний уроженец Ирака.

Автомобилист на черном Opel Astra во вторник въехал в несколько автомобилей на магистрали в Берлине, пострадали шесть человек, трое из них получили тяжелые ранения, пишет Independent.

Местная прокуратура квалифицировала ДТП как нападение исламистов. Агентство DPA сообщило, что нападавшим является 30-летний уроженец Ирака, он страдает от психологических проблем.

Немецкое издание Bild отмечало, что следователи ссылались на возможные «религиозные мотивы» в нападении.

Немецкие СМИ сообщили, что после аварии мужчина остановился на дороге и поставил коробку на крышу автомобиля, заявив, что в ней находится бомба. Саперы вскрыли коробку и нашли в ней только инструменты.

Авария привела к тому, что вечером в Берлине была полностью перекрыта одна из транспортных артерий, около 300 человек застряли на дороге на несколько часов.