Каждый десятый москвич перешел на удаленку

Каждый десятый москвич работает удаленно, это 1 млн 200 тыс. человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день на удаленке находятся 1 млн 200 тыс. москвичей. Это 10% от жителей Москвы, что является значительной частью», – цитирует ТАСС Собянина.

Он отметил, что москвичи чаще всего заражаются коронавирусом в офисах. По его словам, число работников офисов влияет и на пассажиропоток в общественном транспорте города. Перевод на дистанционную работу положительно влияет на эпидситуацию в городе.

«В правительстве Москвы около 40% не находятся сегодня на рабочих местах. Это и удаленка, больничные листы, отпуска и так далее. Порядка 30% – это в подведомственных учреждениях правительства Москвы. Так что мы соблюдаем все свои требования, которые выставляем для других организаций», – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что около 40% сотрудников правительства Москвы находятся на больничном, в отпуске или работают удаленно. Он также добавил, что на рабочих местах отсутствуют порядка 30% сотрудников учреждений, подведомственных правительству Москвы.