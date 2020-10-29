Мужчину задержали за поджог квартиры с женой и тремя детьми в Тамбовской области

В Тамбовской области мужчину заподозрили в поджоге квартиры, в результате которой пострадали его супруга и трое малолетних детей, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября в городе Котовск Тамбовской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджог свою квартиру в двухквартирном жилом доме, сообщается на сайте ведомства.

«В результате возгорания находившиеся внутри квартиры члены его семьи (30-летняя супруга и трое малолетних детей в возрасте 10,12 и 7 лет) получили различной степени тяжести ожоги и были госпитализированы в медицинские учреждения города Тамбова. Подозреваемый с места происшествия скрылся», – отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», у 31-летнего подозреваемого уже есть судимость.

Ранее жителя Воронежа заподозрили в поджоге автомобиля, в котором сидела его дочь: по версии следствия, мужчина облил бензином машину и поджег ее после ссоры с женой.