Воронежца обвинили в поджоге машины с малолетней дочерью внутри

Жителя Воронежа заподозрили в поджоге автомобиля, в котором сидела его дочь: по версии следствия, мужчина облил бензином машину и поджег ее после ссоры с женой, сообщает региональное следственное управление СК.

Происшествие случилось 18 сентября в частном доме по переулку Радужный, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Между 35-летними супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенес ее в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином и при помощи имевшейся зажигалки поджег автомобиль изнутри», – пояснили в СК.

Мать девочки успела открыть дверь автомобиля и вытащить ребенка, мужчина покинул машину сам. Ребенок получил ожоги первой степени, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи допросили мать ребенка, назначены экспертизы. Подозреваемый заключен под стражу.

В июле суд приговорил жителя города Октябрьска Самарской области к 17 годам колонии строгого режима за убийство двухмесячной дочери. Отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил дочь утюгом по голове из-за того, что она долго плакала и не успокаивалась. Мать девочки, узнав о преступлении, скорую помощь не вызвала.