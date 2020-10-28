США обвинили Китай в сборе генетических данных иностранцев

Китай собирает генетические данные жителей других стран с целью их использования в своих корыстных целях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Они предлагают бесплатные генетические тесты странам по всему миру, пытаясь получить генетические карты стран», – приводит слова О'Брайена ТАСС.

Он подчеркнул, что наличие генетических данных создает Китаю преимущество и позволяет ему воздействовать на «определенные группы и определенные страны».

Ранее Белый дом обвинил Китай в причастности к заболеванию коронавирусом президента США ДональдаТрампа.