В Москве продлили дистанционный режим работы и обучения

Московским школьникам с шестого по 11 классы продлили дистанционный режим обучения со 2 по 8 ноября, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, требование перевести на удаленку не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года.

«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», – указал градоначальник в своем блоге.

Он добавил, что городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные московскому правительству, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.

Собянин отметил, что на дистанционный режим работы в столице перешли более 1,22 млн человек, это «практически все», кто должен был и мог это сделать. «В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года», – указал мэр.

Глава города подчеркнул, что сейчас в столице нет необходимости вводить новые ограничения, но вместе с тем смягчение действующих запретов будет преждевременным, поскольку может повлечь за собой дестабилизацию ситуации.

«Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1,2 тыс. пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%», – привел статистические данные Собянин.

Он отметил, что также пока нет необходимости перепрофилировать обычные больницы для лечения коронавирусной инфекции. «Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи», – указал мэр.

Также градоначальник рассказал о том, как реализуется программа регистраций номеров посетителей развлекательных заведений. «По итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений. Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, так как осознают свою ответственность перед посетителями», – сообщил Собянин.

Каждый день в этой системе регистрируют около 40 тыс. номеров телефонов, это позволяет оперативно оповещать посетителей заведений о том, что они могли контактировать с носителями вируса и должны принять меры предосторожности. Действие этой системы продлено до 29 ноября.

Согласно указу Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения столицы, открытые с полуночи до шести утра, возможен только при регистрации номеров телефонов. Он уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Во вторник главный государственный санитарный врач России рекомендовала запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23.00 до 06.00. В свою очередь глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова заявила, что в Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидрасследование в случае заболевания посетителей, власти не планируют ограничивать работу таких организаций.