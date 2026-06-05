Двухэтажный автобус с десятками пассажиров перевернулся в Таиланде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия случилась на маршруте Сураттхани – Бангкок. Как передает ТАСС, информация об опрокидывании транспортного средства примерно в 100 километрах от столицы поступила в экстренные службы около четырех часов утра по местному времени.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что всего в салоне находился 31 человек. В результате аварии 23 пассажира получили ушибы и ссадины, а еще у пятерых врачи диагностировали травмы средней тяжести. Прибывшие на место происшествия медики оперативно госпитализировали нуждающихся в стационарном лечении.

Сведения о наличии иностранных туристов среди травмированных пока не поступали. Местные правоохранительные органы уже приступили к расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на острове Пхукет в результате аварии туристического микроавтобуса погибла одна россиянка.

В ноябре прошлого года в горной провинции Лампанг перевернулся автобус с иностранными туристами.

Весной 2025 года на трассе из Нонгкхая в Районг после столкновения с грузовиком сгорел междугородний автобус.