Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Двухэтажный автобус с десятками пассажиров перевернулся в Таиланде
По меньшей мере 28 человек пострадали в Таиланде в результате ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом, сообщила газета Matichon.
Трагедия случилась на маршруте Сураттхани – Бангкок. Как передает ТАСС, информация об опрокидывании транспортного средства примерно в 100 километрах от столицы поступила в экстренные службы около четырех часов утра по местному времени.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что всего в салоне находился 31 человек. В результате аварии 23 пассажира получили ушибы и ссадины, а еще у пятерых врачи диагностировали травмы средней тяжести. Прибывшие на место происшествия медики оперативно госпитализировали нуждающихся в стационарном лечении.
Сведения о наличии иностранных туристов среди травмированных пока не поступали. Местные правоохранительные органы уже приступили к расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на острове Пхукет в результате аварии туристического микроавтобуса погибла одна россиянка.
В ноябре прошлого года в горной провинции Лампанг перевернулся автобус с иностранными туристами.
Весной 2025 года на трассе из Нонгкхая в Районг после столкновения с грузовиком сгорел междугородний автобус.