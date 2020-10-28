Лидерам азербайджанского движения БВОН предъявили обвинение в Москве

Лидерам азербайджанской организации «Во благо общего народа» (ВБОН) Роману Агаеву и Рагибу Байрамову предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Лидеры ВБОН обвиняются по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», сообщил собеседник ТАСС.

«В настоящее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследованием дела занимается следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве», – добавил источник.

Он не уточнил сути обвинений. В пресс-службе ГСУ столичного ГУ МВД не подтвердили и не опровергли сообщение.

Организация БВОН, по данным из открытых источников, придерживается традиционных ценностей, призывает вести соотечественников в соответствии с обычаями и устоями, а также проводить благотворительную деятельность. Однако в Cети публиковались видео, где лица, называющие себя членами этой организации, избивали людей.