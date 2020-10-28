Доверить воспитание детей бабушкам и дедушкам готовы более четверти россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более четверти россиян (27%) готовы доверить воспитание детей бабушкам и дедушкам, говорится в исследовании ВЦИОМ, приуроченном к Международному дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

«Более четверти [россиян] склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке (27%). Чаще об этом сообщали мужчины (31% vs 23% женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет», – передает ТАСС материалы опроса.

Еще 66% респондентов считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад, чаще об этом заявляют женщины (69%). Только 3% участников опроса отметили, что готовы пригласить няню для воспитания своих детей.

Согласно материалам исследования, треть респондентов (32%) проводили с бабушками и дедушками много времени, чаще об этом сообщали россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Время от времени проводили с ними время 17% опрошенных. Порядка 14% участников опроса отметили, что бабушки и дедушки вырастили их, причем чаще об этом сообщают россияне в возрасте от 45 лет и старше (34%). Четверть россиян (25%) либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо не знакомы с ними или никогда не видели их.

Из материалов проведенного исследования также следует, что с бабушками и дедушками у россиян чаще всего связаны положительные ассоциации. Бабушки в воспоминаниях респондентов обладают такими качествами, как душевность и теплота (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). Кроме того, вспоминая о бабушках, россияне называли вкусную еду, накрытый стол (10%), мудрость, опыт и ум (8%). Дедушки также ассоциируются у россиян с добротой (12%), заботой и любовью (по 7% соответственно).

Более половины опрошенных (57%) отметили, что в той или иной степени доверяли бабушкам и дедушкам секреты, которыми не были готовы делиться с родителями. Из них 16% респондентов всегда делились секретами со своими бабушками и дедушками, причем чаще об этом заявляют молодые люди от 18 до 24 лет (27%). Более трети россиян никогда не делились секретами с ними (37%), чаще такое мнение выражают участники опроса старше 60 лет.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 октября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.