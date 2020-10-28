В Удмуртии завели дело против отрицавшего геноцид евреев в годы войны

В отношении жителя Удмуртии, который отрицал в интернете массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), подозревается ранее судимый 57-летний житель Ижевска», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года мужчина в соцсетях разместил материалы, содержащие отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, одобрение совершенных нацистами насильственных действий и мировоззрения идеологов нацизма.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, зачем понадобилось отдельный отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом.