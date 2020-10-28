Пентагон решил привлечь американские университеты к созданию гиперзвукового оружия

Министерство обороны США в стремлении максимально ускорить создание гиперзвукового оружия намерено привлечь к выполнению этой задачи американские университеты. В частности, планируется создать университетский консорциум по применению гиперзвуковой техники, сообщили СМИ.

Как пишет Defence News, задача создания консорциума возложена на Техасский университет A&M.

Такая интеграция «правительства, академических кругов и промышленности», как пояснила директор объединенного управления Пентагона по переходу к гиперзвуковым технологиям (Joint Hypersonics Transition Office) Джуллиан Басси, необходима для повышения эффективности работ по созданию гиперзвукового оружия.

«Министерство предоставляет значительные средства на проведение фундаментальных исследований в области гиперсоники, но мы видим, что испытания, имеющие прикладное значение, <...> не вполне удовлетворительны и не способствуют приливу свежей крови в нашу работу и в наше производство», – передает ТАСС слова Басси.

Университетский консорциум будет непосредственно взаимодействовать с министерством обороны и другими правительственными ведомствами в проведении исследований в области гиперзвуковых скоростей. Акцент в работе будет сделан на ускорение внедрения новых технологий в промышленное производство. По словам Басси, Китай уже следует этим путем, активно привлекая академические круги – вплоть до учащихся вузов – к соответствующим исследованиям и программам.

«Главной задачей [консорциума] будет формирование команды, которая разработает такой аппарат и запустит его», – заявила Басси.

Консорциум должен будет приступить к работе уже этой осенью. Его возглавит Родни Бауерсокс, профессор авиастроения A&M и директор университетской лаборатории гиперзвуковых скоростей. В консорциуме будет создан экспертный совет, в состав которого войдут специалисты десятка ведущих американских технологических институтов.

«Создание и развертывание гиперзвукового оружия стало приоритетной задачей для руководства министерства обороны, которое выражает тревогу по поводу китайских и российских достижений в этой сфере», – отмечает еженедельник. Он напомнил, что на исследования, создание, проведение испытаний и оценку усилий, имеющих отношение к гиперзвуковому оружию, Пентагон запросил на 2021 финансовый год (начался 1 октября) 3,2 млрд долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.