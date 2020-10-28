Названы три причины неуязвимости к коронавирусу Учителя наказали за снижение оценки из-за личного мнения в сочинении Умер писатель Михаил Яснов 28 октября 2020, 08:20

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова. «Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», – передает РИА «Новости» слова Петровой. Михаил Яснов родился в Ленинграде в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», одно из стихотворений «Чучело-мяучело» стало самым популярным произведением поэта.

