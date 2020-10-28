Трамп похвалился «инвестированием» 2,5 трлн долларов в ВС США

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин заявил, что Соединенные Штаты инвестировали 2,5 трлн долларов в Вооруженные силы.

«Мы инвестировали 2,5 трлн долларов в Вооруженные силы США, <...> и у нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Путин в ходе поздравления сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника заявил, что впервые в новейшей истории «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения). «Такого оружие нет ни у кого в мире (...)», – подчеркнул глава государства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук и вплотную подошла к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты.