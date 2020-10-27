ЦСКП провел российско-белорусский круглый стол по вопросам интеграции

Центр социально-консервативной политики совместно с Евразийским форсайт-клубом «Visio» провел российско-белорусский экспертный круглый стол по теме наиболее актуальных вопросов интеграционных процессов на евразийском пространстве и общественной солидарности.

В центре дискуссии – вопросы экономической интеграции. Особое внимание аспектам экономической интеграции уделил Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. По его словам, именно вопросы экономической взаимосвязи, вопросы сверенной экономической стратегии во многом определяют уровень экономической устойчивости и роста благосостояния граждан. Обществу необходим новый взгляд на вопросы экономической интеграции. Также в гражданском обществе существует запрос на новый общественный договор, который может преодолеть накопившиеся противоречия, установить правила справедливого совместного развития и выработать его курс, говорится в пресс-релизе ЦСКП, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Павел Данейко, руководитель Бизнес-школы ИПМ высказал заинтересованность этого учреждения, а также организаторов КЕФ (Кастрычніцкага эканамічнага форуму) в проведении в ноябре широкого обсуждения совместно с органами власти новых подходов к экономической интеграции России и Беларуси. Соответствующая работа по обсуждению этих вопросов будет продолжена на круглом столе в начале ноября.

По мнению Координатора проекта «Гражданский экзамен» Сергея Волобуева, экономическое развитие должно учитывать социально-экономический контекст, а интеграционные процессы должны опираться на отвечающий современным реалиям общественный договор, так как именно «общественный договор граждан определяет структуру власти необходимой обществу на определенном этапе, исходя из принципов устойчивого развития». Такой общественный договор должен быть разработан и согласован на уровне гражданин-гражданин – только так он сможет отвечать на современные вызовы, в числе которых запрос общества на участие в управлении, быть действительно эффективным и способствовать устойчивому развитию региона.

Принципы нового общественного договора должны быть выработаны совместно с привлечением широкого представительства – общественных, профессиональных объединений, представителей науки, бизнеса и власти, подчеркнул Председатель совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Иван Логовой.

Основные наработки будут предложены к обсуждению на общественном форуме, который должен пройти в Беларуси в декабре 2020 года, и взяты за основу образа будущего.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку с российской стороны инициативы Минска по проведению конституционной реформы.