Доктор Мясников высказался о «лагерных порядках» во Франции

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал план французских властей по ужесточению мер борьбы с COVID-19, который в том числе предусматривает комендантский час по выходным.

Врач отметил, что в плане властей Франции установить комендантский час ежедневно по будням с 19.00 до 6.00 по местному времени и комендантский час по выходным – все 48 часов субботы и воскресенья с возможностью выхода из дома только со специальным разрешением.

«Учитывая, что у большинства работающих французов (...) на удивление для россиян скромные жилищные условия (...) и у них вся жизнь «на улице», мера прозвучит очень болезненно! Близко к лагерным порядкам: на работу, с работы и под замок», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

«Франция и правда входит в число рекордсменов по количеству вновь выявленных положительных тестов на коид. Заболевают в этот раз люди более молодого возраста – это сказывается и на смертности, она в разы ниже весенней вспышки», – добавил врач.

За минувшие сутки во Франции число зараженных коронавирусом составило 26 тыс. 771, передает РИА «Новости» со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique

Накануне медики во Франции выявили рекордные 52 тыс. 10 новых случаев коронавируса за сутки. В больницы за семь дней поступили 13 тыс. 66 пациентов с COVID-19, из них 1 тыс.904 – в реанимацию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в связи с коронавирусом 14 октября ввел в столичном регионе комендантский час в вечернее время. В пятницу Макрон сообщил, что Париж не планирует в ближайшее время сокращать принятый в некоторых регионах Франции комендантский час. Кроме того, он заявил, что правительство Франции может ввести карантин в ряде регионов страны, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.