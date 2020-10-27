Названа страна с самым высоким уровнем коронавируса в ЕС

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе. Там выявлено более 1 тыс. 390 случаев на 100 тыс. человек населения за последние две недели.

Согласно данным Центра, на втором месте стоит Чехия – примерно 1 тыс. 380 случаев, на третьем – Люксембург (760), далее следуют Словения и Нидерланды, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Чехия считается страной с самым высоким уровнем смертности от COVID – 12,3 случая на 100 тыс. населения. Бельгия по этому показателю стоит на втором месте – 5,8 случая.

С понедельника в Бельгии введен комендантский час, запрещена продажа алкоголя после 20.00, магазинам предписано не работать после 22.00. Традиционные новогодние базары отменены, жителям страны рекомендовано перейти на удаленную работу. C 26 октября больницы переходят на режим работы, при котором половина мест в отделениях интенсивной терапии отведена для больных с COVID-19.