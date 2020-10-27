Академик РАН привел примеры успешного участия университетов в прорывных научных исследованиях

Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...

В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
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На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Академик РАН привел примеры успешного участия университетов в прорывных научных исследованиях

    27 октября 2020, 19:40

    Текст: Андрей Самохин

    «Университет должен создавать высокотехнологичную, инновационную систему своего региона. Так что решения по итогам Госсовета в этой сфере правильны и своевременны», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, комментируя поручения президента, направленных на проведение прорывных научных исследований и создание новых технологий и материалов.

    «Наш университет всегда славился практичностью. Собственно, интеграция прорывных исследований и образования, о которой говорится в документе, у нас развивается очень давно. Новосибирский академгородок и был создан по принципу «Наука, образование и народное хозяйство», который предложил основатель Сибирского отделения Академии наук Михаил Алексеевич Лаврентьев. Принцип так и называется – «лаврентьевский треугольник». Кадры для «треугольника» в нашем университете готовятся уже 60 лет», – отметил ректор Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор физико-математических наук, академик РАН Михаил Федорук.

    Напомним, 28 сентября состоялось заседание президиума Госсовета, посвященного выполнению национальных проектов. Накануне президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам этого заседания. В частности, правительству России поручено рассмотреть при разработке программы стратегического академического лидерства вопрос о реализации следующих мероприятий – развитие университетов, ориентированных на проведение прорывных научных исследований, создание новых видов наукоемкой продукции, сырья и материалов, разработка новых и совершенствование применяемых технологий для обеспечения социально-экономического развития территорий, на которых расположены такие университеты.

    Федорук добавил, что НГУ становится все более активным участником исследовательского процесса. «Мы развиваем те направления, которые до сих пор были либо слабо представлены, либо они не дублируют направления работы отделений Сибирского отделения РАН», – размышляет академик.

    В новосибирском академгородке действует «Академпарк», в котором работают частные компании, отметил Федорук. «Так вот более 60 процентов компаний-резидентов основаны выпускниками НГУ. Более чем наполовину укомплектованы ими и областные компании ИТ-сферы. Принцип нашего университета «образование – через исследования», – говорит Федорук. – Мы тесно сотрудничаем с институтами при Академии наук, а 80 процентов нашего профессорско-преподавательского состава – это ученые, которые одновременно ведут исследования в институтах Сибирского отделения. Это направление мы всегда сохраняли, но понятно, что теперь, на новом этапе нужно придать ему новое дыхание».

    Ректор уверен, что мощный толчок интеграции образования и науки в его области придаст строящийся сейчас в наукограде «Кольцово» Сибирский кольцевой источник фотонов («СКИФ») флагманской установки класса mega science. «Роль нашего университета как поставщика кадров для этого научного объекта мирового значения будет возрастать», – предсказывает Федорук.

    Кроме этого, в качестве еще одного примера интеграции высшего образования и передовых исследований академик назвал Курчатовский геномный центр (ИЦиГ СО РАН), Математический центр в Академгородке, а также известный теперь на всю страну Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Поэтому мы будем стремится активно участвовать в этой программе государства, мы считаем ее полностью соответствующей задачам университета», – заявил ректор.

    Отметим, в прошлом году сообщалось, что в России создается сеть научно-образовательных центров, которые станут интеграторами фундаментальных знаний, профессионального образования и реальной экономики регионов для привлечения самых сильных специалистов. Как заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева,  «это будет сеть лучших кадров, идей и смыслов».


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