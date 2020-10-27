Академик РАН привел примеры успешного участия университетов в прорывных научных исследованиях

«Университет должен создавать высокотехнологичную, инновационную систему своего региона. Так что решения по итогам Госсовета в этой сфере правильны и своевременны», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, комментируя поручения президента, направленных на проведение прорывных научных исследований и создание новых технологий и материалов.

«Наш университет всегда славился практичностью. Собственно, интеграция прорывных исследований и образования, о которой говорится в документе, у нас развивается очень давно. Новосибирский академгородок и был создан по принципу «Наука, образование и народное хозяйство», который предложил основатель Сибирского отделения Академии наук Михаил Алексеевич Лаврентьев. Принцип так и называется – «лаврентьевский треугольник». Кадры для «треугольника» в нашем университете готовятся уже 60 лет», – отметил ректор Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор физико-математических наук, академик РАН Михаил Федорук.



Напомним, 28 сентября состоялось заседание президиума Госсовета, посвященного выполнению национальных проектов. Накануне президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам этого заседания. В частности, правительству России поручено рассмотреть при разработке программы стратегического академического лидерства вопрос о реализации следующих мероприятий – развитие университетов, ориентированных на проведение прорывных научных исследований, создание новых видов наукоемкой продукции, сырья и материалов, разработка новых и совершенствование применяемых технологий для обеспечения социально-экономического развития территорий, на которых расположены такие университеты.

Федорук добавил, что НГУ становится все более активным участником исследовательского процесса. «Мы развиваем те направления, которые до сих пор были либо слабо представлены, либо они не дублируют направления работы отделений Сибирского отделения РАН», – размышляет академик.

В новосибирском академгородке действует «Академпарк», в котором работают частные компании, отметил Федорук. «Так вот более 60 процентов компаний-резидентов основаны выпускниками НГУ. Более чем наполовину укомплектованы ими и областные компании ИТ-сферы. Принцип нашего университета «образование – через исследования», – говорит Федорук. – Мы тесно сотрудничаем с институтами при Академии наук, а 80 процентов нашего профессорско-преподавательского состава – это ученые, которые одновременно ведут исследования в институтах Сибирского отделения. Это направление мы всегда сохраняли, но понятно, что теперь, на новом этапе нужно придать ему новое дыхание».

Ректор уверен, что мощный толчок интеграции образования и науки в его области придаст строящийся сейчас в наукограде «Кольцово» Сибирский кольцевой источник фотонов («СКИФ») флагманской установки класса mega science. «Роль нашего университета как поставщика кадров для этого научного объекта мирового значения будет возрастать», – предсказывает Федорук.

Кроме этого, в качестве еще одного примера интеграции высшего образования и передовых исследований академик назвал Курчатовский геномный центр (ИЦиГ СО РАН), Математический центр в Академгородке, а также известный теперь на всю страну Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Поэтому мы будем стремится активно участвовать в этой программе государства, мы считаем ее полностью соответствующей задачам университета», – заявил ректор.

Отметим, в прошлом году сообщалось, что в России создается сеть научно-образовательных центров, которые станут интеграторами фундаментальных знаний, профессионального образования и реальной экономики регионов для привлечения самых сильных специалистов. Как заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, «это будет сеть лучших кадров, идей и смыслов».