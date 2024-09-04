  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У ЕГЭ должна быть альтернатива

    @ Belkin Aleksey/Global Look Press

    4 сентября 2024, 16:38 Мнение

    У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем, среди прочего, была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончанию службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    Джомарт Алиев Джомарт Алиев

    первый проректор РГСУ

    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Почти всё, в чем сегодня упрекают ЕГЭ его противники, имеет под собой основание. Большинство из того, что говорят защитники единого госэкзамена, как это ни парадоксально, – тоже верно.

    Дело в том, что ЕГЭ является достаточно неплохим механизмом транзита из детства во взрослую жизнь, и весьма посредственным инструментом контроля знаний. Действительно, в теории школьник из далекой деревни может поступить в любой топовый вуз страны. В теории. И для развивающихся экономик – это хороший образец социального лифта. Но для такой развитой и совершенной образовательной системы, которую мы унаследовали от СССР, подменять единым экзаменом реальный эффективный контроль знаний означало трансформацию всей системы, ее перенастройку с усвоения знаний на подготовку к прохождению контроля.

    В чем основная проблема нашего ЕГЭ? В его обязательности и, как следствие, в отсутствии выбора.

    Сейчас у образовательного учреждения, по существу, нет другой цели, кроме как выпустить школьников с высоким балом ЕГЭ. От этого зависят место в рейтинге и финансирование. Тот, кто первый в этой синтетической табели о рангах, тот и считается лучшим коллективом. Этой задаче посвящен учебный процесс, начиная, по сути, с восьмого класса.

    И он зеркально отражается на семьях школьников. Подросток живет с ощущением, что от результатов ЕГЭ зависит вся его будущая жизнь. Причем в этой формуле ожидаемый успех равен поступлению в вуз. И государство, кстати, поддерживает такую цель: на 700 тыс. сдающих ЕГЭ в 2024 году выделено более 621 тыс. бюджетных мест. ЕГЭ, по задумке его создателей, это мостик во взрослую жизнь. И мостик этот – единственный. Одной стороной он опирается на школьное образование, а вторая его сторона – это вуз.

    В результате отсутствия выбора происходит выхолащивание учебного процесса: в старших классах основная задача учителя сводится не к освоению школьниками новых знаний, а к их «дрессуре» на сдачу единого госэкзамена.

    Можно ли изменить ситуацию без очередной «революции» в образовании? Уверен, что можно попытаться. Для этого надо дать и школе, и ученикам, и высшим учебным заведениям альтернативу в виде стандартных выпускных и вступительных экзаменов. Если же государство считает необходимым сохранять социальный лифт ЕГЭ, то пусть это требование остаётся для поступления на бюджетное обучение в вузах. Но восстановить выпускные и вступительные экзамены для тех, кто готов учится на платной основе.

    Что может дать это нововведение? Прежде всего – выбор для выпускников школ. Если мы даём школьникам выбор, какие предметы им сдавать на экзаменах ЕГЭ, то почему мы не даём им выбор того, на какой платформе проходить контроль знаний?

    Во-вторых, такая альтернатива вернет в образовательный процесс главную цель – передачу, закрепление и проверку знаний, а не натаскивание на верное заполнение тестов. Останется ли при этом необходимость готовить ребят к ЕГЭ? Вероятно; но как вариативная и факультативная задача. На самом деле уже сейчас существует огромный рынок репетиторства для подготовки к ЕГЭ. По открытым данным, в 2023 году 78% учеников 10-11-х классов готовились к сдаче единого госэкзамена дополнительно. И если будет выбран бюджетный трек дальнейшего образования, то ничего не помешает школьнику готовиться к ЕГЭ. Скажу из опыта: если ученик усвоил в ходе учебного процесса тот объем знаний, которым он должен владеть по окончанию школы, то подготовка к ЕГЭ сведется к их адаптации к форме контроля. А вот ребята, которых готовили только к ЕГЭ, на хорошем уровне традиционные экзамены могут и не сдать.

    Чем, среди прочего, была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончанию службы будешь поступать на льготных условиях. Закрепишься на работе и попадёшь в вуз по направлению (аналог целевого набора). Сегодня же возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    Что может дать такое нововведение школам? Главным образом – возвращение педагогов к основной функции – передаче знаний. На первом этапе проекта демократизации образования возможны трудности – у нас сегодня уже сформировалось некоторая часть учителей, которые выпускались по ЕГЭ и всю свою профессиональную деятельность готовили школьников к сдаче единого госэкзамена. Но пока ещё работают педагоги старой закалки, в школе есть потенциал наставничества для молодых учителей.

    А что такое нововведение может дать вузам? Прежде всего – возможность сохранения своего профиля, своей атмосферы и своей уникальности. Которая, в том числе, выражается через систему установок на вступительных экзаменах. Для любого вуза сегодня абитуриенты на момент издания приказа об их зачислении – «черный ящик». Мы не представляем ни реальный уровень знаний, ни причины, по которым выбран наш вуз или конкретная специальность, ни социальные установки будущего первокурсника. Сегодня это приходится улавливать по косвенным признакам – оценкам в аттестате или участию в олимпиадах. И надеяться на то, что уровень знаний, полученных в школе, позволит нашим будущим студентам эффективно справляться с образовательной нагрузкой. Не сильно ошибаясь, можно сказать, что вузы существуют в сюрпризности; а это не лучшее состояние для авторитета действительно высшего образования.

    Требует ли подобное нововведение серьёзного изменения законодательства? Как ни удивительно – нет. Ведь и сегодня абитуриенты могут поступить в вуз не через ЕГЭ, а сдав экзамены. Но только если они не граждане России. Так давайте вернём нашим гражданам такое же право! 

    Другие материалы автора

    Главное
    Захарова отреагировала на заявления Тайваня о российских землях
    Австралийские журналисты незаконно проникли в Курскую область
    Названы возможные сроки запуска онлайн-продаж алкоголя в России
    «Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО
    Премьер Грузии заявил о задаче «не дойти до состояния Украины»
    Онищенко выступил за введение оценок по поведению в школах
    Россиянина оштрафовали на крупную сумму за попытку ввезти пиявок в Турцию

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............