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    России не надо так много людей с высшим образованием

    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    27 ноября 2023, 17:00 Мнение

    России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

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    В 2023 году для бюджетной формы обучения в России было выделено 427 тыс. мест бакалавриата и специалитета. На 809 тыс. выпускников. Напомню, что в Советском Союзе дипломы о высшем образовании имело только 11% населения. Как много дипломированных специалистов и в каких областях нужно сегодня экономике страны с учетом изменившейся реальности?

    Вопрос не праздный. Исследование студенческого научного общества Российского государственного социального университета (РГСУ), проведенное в ноябре 2023 года, показало, что работать в соответствии с полученной профессией намерены 62,5% студентов. В целом это выше показателей по стране: по данным Минобрнауки, 47% выпускников вузов работает не по специальности.

    Есть в проведенном исследовании и другие цифры, которые призывают нас задуматься. 16% будущих выпускников готовы работать в любой сфере, где будет гарантирована стабильность. При этом 91% будут выбирать место работы по уровню дохода, а половина опрошенных в качестве стартовой зарплаты рассматривает 70 тыс. рублей.

    То есть на профессиональном старте основными критериями работы мечты являются достаточно простые материальные блага – стабильность, высокий уровень доходов, но – слабая ориентация на профессиональную реализацию. При этом 62% не намерены работать сверхурочно, а для 27% близость работы к дому является существенным фактором.

    А как же карьерные устремления, профессиональные амбиции? Увы, «удовольствие от работы» в качестве критерия ее выбора назвали только 1,3%, возможности карьерного продвижения – еще 1,3%. Будут искать работу в той организации, где проходили практику или стажировку, только 3,5%. При этом свыше 20% студентов, не являющихся москвичами, будут искать работу в столице.

    Но прежде чем сокрушаться по поводу вялого и эгоцентричного поколения, давайте вспомним, что все студенты проходили и проходят практику в соответствии со специальностью. Смог ли и захотел ли будущий работодатель их заинтересовать? Получает ли высшая школа обратную связь от рынка труда по критериям подготовки студентов? Выполняет ли коллективная высшая школа заказ рынка труда или существует сама по себе, ориентированная на свои внутренние показатели?


    На самом деле, достоинство наших детей в том, что они оказались честны в этом опросе. И мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. И потому удовольствие от работы будет у нас получать только один из ста выпускников. Что делать в сложившейся ситуации? Прежде всего, видимо, поменять установку на то, что высшее образование является синонимом жизненного успеха. Показывать подрастающему поколению иные пути самореализации.

    На мой взгляд, государство должно обратить внимание на развитие системы среднего профессионального образования с учетом реальных запросов производственного сектора. И было бы верным ориентировать высшую школу в первую очередь на востребованность своих выпускников на современном рынке труда.

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