  • Новость часаРезолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем тебе цензура, Илон Маск?

    @ IMAGO/TACC

    23 октября 2023, 11:54 Мнение

    Зачем тебе цензура, Илон Маск?

    Сегодня неверно говорить о возобновлении цензуры. Куда правильнее ставить вопрос о смене ее интересантов с наших недругов на самих себя. Сама природа цензуры – вполне естественна.

    Джомарт Алиев Джомарт Алиев

    первый проректор РГСУ

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации

    Илон Маск «зарубился» с европейскими властями по поводу бывшего «Твиттера». Это хороший повод поговорить о том, чего в современном российском обществе нет – о цензуре. В нашей Конституции, основа которой была принята в 1993 году, статья 29 прямо гласит: «Цензура запрещается». И казалось бы – вот они, настоящие европейские ценности, вот она, свобода слова. Однако за сорок с лишним лет до этого, в 1950 году, европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод разрешила ограничивать свободу слова «по соображениям национальной безопасности или для установления общественного порядка». То есть если у нас, то ограничение информации – это нарушение прав человека, гнет и тирания, а если в Европе – то защита основных свобод? Тогда давайте разбираться.

    Понятие цензуры происходит от латинского термина censura, которое означает строгое суждение. Российские либералы начала 90-х традиционно переврали, притянув термин к слову census, что в римском праве означало периодическую переоценку имущества для сословного деления граждан. По их замыслу выходит – чем человек состоятельнее, тем больше у него прав, в том числе и на информацию?

    Но вот если вернуться к истинному значению слова, к «строгому суждению», то цензура – механизм надзора за содержанием и распространением информации всех видов, от новостей и знаний до музыкальных и сценических произведений. Отсюда вытекают три вопроса: кто надзирает, кем определены его ограничения и для чего они установлены?

    На самом деле всегда, начиная с Новгородского вече, наше общество создает институты власти для того, чтобы добровольно делегировать им часть своих прав – с ожиданием, что институты власти будут исполнять свои определенные функции. В первую очередь – обеспечивать нашу безопасность: политическую, технологическую, продовольственную и т. д. Мы, как общество, с пониманием и поддержкой относимся к запрету определенных действий вроде наркоторговли, потому что это ограничение направлено на обеспечение нашей безопасности. Мы поддерживаем ограничения в информационном пространстве, с пониманием относясь к режиму государственной тайны. А еще мы спокойно относимся и к корпоративной цензуре, которая, кстати, больше свойственна Западу – и может быть весьма суровой. Попробуйте от лица, к примеру, JPMorgan сказать что-то, что противоречит официальной позиции компании: результат не заставит себя ждать. Не верите – спросите у Трампа/Цукерберга. Или у того же Маска.

    Более того, мы готовы объяснить самоцензуру, к которой прибегаем постоянно. Тогда почему же институт государственной цензуры вызывает такое бурное отторжение? По сути, цензура – это проявление тех самых функций государства, которые делегировало ему общество. И тут дело лишь в тех, у кого это вызывает отторжение; и друзья ли они нашему государству и обществу?

    Выскажу парадоксальную, на первый взгляд, мысль: первые двадцать лет после распада СССР цензура в российском обществе де-факто была. А как иначе понимать неформальный запрет на любые упоминания о Сталине? А на позитивную информацию об одном из самых успешных проектов в истории человечества – Советском Союзе? Найдите в публикациях 90-х и нулевых хотя бы одну справедливую фактологическую статью, которая критиковала бы действия наших внутренних врагов, связанные с разрушением российской промышленности, и при этом говорила бы о том, каким трудом эта промышленность была создана в Советском Союзе. Ведь не секрет, что в 90-е годы едва ли не в каждом нашем федеральном ведомстве сидели советниками сотрудники соответствующих ведомств США. И без их согласия ни один релиз, ни одно публичное заявление не выходило в свет. Вот вариант ответа на вопрос, кто у нас в тот период выполнял функции цензоров, вместо ликвидированного Главлита. А в нулевых их роль подхватили разные общественные и международные организации, впущенные нами в российское информационное пространство.

    Поэтому сегодня и неверно говорить о возобновлении цензуры. Куда правильнее ставить вопрос о смене ее интересантов с наших недругов на самих себя. Сама природа цензуры – вполне естественна. Нужно признать и принять, что цензура является нормальным инструментом выполнения институтами власти своих обязанностей. Более того, в современном цифровом мире – это их долг!

    Конечно, цензура должна иметь определенные границы. До перегибов позднего СССР доходить нельзя. Цензура не должна угнетать процесс творчества: никто не может запрещать сельскому поэту писать стихи восхваления нетрадиционной ориентации. Но вот транслировать этот «творческий продукт» в нашу социосферу государство запретить обязано. Мы его для этого выбрали.

    И еще один запрет на цензуру, который следует признать безусловным – это вмешательство в частную жизнь, начиная с перлюстрации частной переписки. Тут нельзя даже приближаться к беспределу сегодняшних США и Европы.


    В остальных областях запрет цензуры выглядит неактуальным и устаревшим. А в некоторых социальных средах, скажем – среди молодежи и особенно детей, он просто вреден: государство обязано защищать интересы большинства граждан всеми способами, включая цензуру. Большинства, а не отдельных или избранных. Что плохого в том, что был введен жесткий запрет на пропаганду гомосексуализма? Людей с нетрадиционной ориентацией от природы не более 7%. Почему тогда остальные 93% нашего общества должны воспринимать их ценности? Что плохого в том, что наших детей будут ограждать от склонения к суициду? Кто-то же должен защитить нас от их колониальных правил. Почему права меньшинств, врагов и преступников важнее прав большинства?

    Естественно, возникает вопрос о том, как это реализовать. Тут все несложно: в случае, если финансирование информационной среды идет из государственного источника, то государство должно устанавливать определенные требования к этой информации.

    Очевидно, что никто не может отрицать право художника на самовыражение, на отступление от традиционных форм. Пожалуйста – но за свой собственный счет, на деньги спонсоров и меценатов; и не на сцене государственного театра, не в эфире государственного телевидения и т. д. Никто не призывает запретить авторские продукты, даже если они идут вразрез с традиционными ценностями. Но создавать и транслировать это за государственный счет – нельзя. И не нужно запрещать ничего в социальных и сетевых СМИ, кроме случаев прямого нарушения законов. Но и финансировать их за государственный счёт – ни прямо, ни косвенно – тоже нельзя. Не можешь модерировать свои площадки – извини, вот тебе штраф.

    Раз уж мы за много лет скультивировали в обществе мысль, что единственным эквивалентом успеха являются деньги – да будет так. И не надо никому читать морали и создавать какие-то правила (которые тут же будут обходиться). Надо просто отключить всех тех, кто не готов блюсти общественные интересы, от любой формы государственных денег. Другого языка они просто не поймут.

    Другие материалы автора


    Главное
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    В Индии предложили вернуть уголовное наказание за супружескую измену
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............