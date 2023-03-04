Как мы будем прощаться с болонкой

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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

Так выглядит ракета «Изделие 305» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом? Подробности...
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Аргентина исправляет «пьяную ошибку» в отношениях с Британией

Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Фолклендах REUTERS
Давний конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Буэнос-Айрес решил разорвать соглашения с Лондоном по Мальвинским островам, которые в Британии называют Фолклендскими. В чем заключается суть этого спора и почему он имеет важнейшее значение для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...

Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Соколов

    Как мы будем прощаться с болонкой

    Максим Соколов
    публицист
    4 марта 2023, 12:00

    Прощание с Болонской системой, или болонкой, о котором объявил президент Владимир Путин в своем президентском послании, было довольно неизбежно.

    Дело даже не в том, что пользы от разделения студенчества на бакалавров и магистров было немного, а вреда гораздо больше. Тем более, что основной идеей болонской системы был облегченный доступ российского юношества в университеты Запада – известно, как теперь обстоят дела с этим доступом.

    Дело еще и в том, что детские игры с образованием когда-нибудь кончаются. И этим «когда-нибудь» оказывается время военной угрозы – если не прямой войны.

    Реформаторы образования то ли не знали, то ли знали, но скрывали (потому что ссылка на опыт предшественников наводила бы на нежелательные мысли), тот факт, что в послереволюционные 20-е годы на ниве образования свирепствовало такое новаторство (бригадно-лабораторный метод, Дальтон-план, описанный в поучительной повести Н. П. Огнева «Дневник Кости Рябцева», засилье педологии), что на его фоне недавние преобразователи Я. И. Кузьминов с А. Г. Асмоловым трезвыми консерваторами покажутся. Но не все коту масленица. В 1932-34 годы в общей логике сталинского термидора новаторам сильно дали по рукам.

    «Преподавание истории поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят отвлечённый, схематический характер. Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей – учащимся преподносят абстрактное определение общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлечёнными социологическими схемами».

    Фото: DPA/TASS

    «Преподавание географии страдает существенными недостатками, крупнейшими из которых являются отвлечённость и сухость изложения, недостаточность физико-географического материала, слабая ориентировка по карте, перегрузка преподавания и учебников по географии статистико-экономическим материалом и общими схемами, вследствие чего учащиеся выходят из школы, не обладая зачастую элементарными географическими познаниями».

    Все это касалось не только истории с географией, швах был и по другим предметам, вследствие чего ЦК ВКП(б) постановил вернуться de facto к ухудшенному варианту дореволюционной гимназии. Война надвигалась, кадры решали если не все, то очень многое, и стало не до игры в бирюльки.

    Очевидно, сходная логика наблюдается и теперь.

    Тем более, что самые энергические и самые привластные новаторы – все куда-то канули. Иных уж нет, а те далече. Про бывшего ректора, а теперь научного руководителя ВШЭ Я. И. Кузьминова более ничего не слышно. Словно в сказке, когда чёрт приходит за человеком. С его другом-соперником В. А. Мау та же картина.

    И причина не только и даже не столько в желании российского начальства ударить либералов по рукам и заткнуть им орала. За границами России это начальство не властно, однако и там остро стоит проблема «Чему теперь учить в наших университетах?».

    Поскольку вся идеология образования (в СССР это называлось «преподавание общественных наук», то же сейчас и на Западе, но, пожалуй, еще покруче) базировалась на аксиомах либерал-глобализма. Сплошная Фукуяма. Рынок все расставит по своим местам. Демократия есть залог процветания. Все куплю, сказало злато. Свободный обмен людьми и идеями. Авторитаризм обречен и т. д. Даже не за истекший год, пожалуй, и за три истекших года (КОВИД + СВО) все это всепобеждающее учение растаяло аки воск от лица огня. Либеральный ответ на сегодняшние проблемы выглядит до крайности неадекватным. Чтобы не сказать: совсем глупым.

    Остается либо рассказывать по любому поводу и даже без повода, сколь ужасна Россия. Либо всецело переключиться на гендерную тематику, сообщая, как сладостен и прогрессивен содомский грех. А равно, как хорошо стать женомужем и других таковыми сделать. Либо просто молчать – если получится.

    Но все это не дает ответа на вопрос «Ке фер? Фер-то ке?». Тогда как всепобеждающее учение призвано его давать. А к чему приводит крах всепобеждающей идеологии, помнят даже совсем еще не старые люди.

    И как они там в своих Стэнфордах и Оксфордах будут решать эту незадачу – причем при любом исходе нынешнего мирового кризиса, – глубоко неясно. Впрочем, это их печали.

    Наша же печаль в том, что отменить болонку, равно как и раскассировать прежние идеологические кузницы и здравницы – дело, может быть, и хорошее. Но что возникнет на их месте? Пока что можно повторить слова Александра I, сказанные им в ответ на предложение провести всеобъемлющие реформы. Император сказал: «Некем взять». Сейчас выясняется, что «Некем взять» в такой же степени относится и к контрреформам.

    Организационная сторона вопроса решаема – «Травополку (т. е. болонку) отменили, и никто не пролил слез». Уделить большее внимание практическим наукам – медицине, инженерному, военному делу – тоже можно, тем более что от реформ они не так сильно пострадали. Но кем взять науки, связанные с мировоззрением – вопрос неизмеримо более сложный. Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум.

    А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет?

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