Ректор рассказал о новшествах для абитуриентов при переходе на новую систему образования

Ректор РГГУ Безбородов пояснил механизм перехода российских вузов на новую систему образования

Абитуриенты, которые будут поступать на четырехлетнее обучение не обнаружат на последнем курсе, что им надо учиться еще один год, так как их бакалавриат поменялся на специалитет, сказал газете ВЗГЛЯД ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), профессор Александр Безбородов, комментируя слова Владимира Путина о плавном переходе к новой системе образования в вузах.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости плавно вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. При этом все учащиеся смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежит пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение.

«Это совершенно не означает, что нам предстоит полный отказ от Болонской системы образования. Уже почти год этот вопрос активно дискутируется в системе высшего образования, и многие вузы справедливо склоняются к тому, что в России могут гармонично сосуществовать эти 2 системы – Болонская и традиционная. Мне сложно прогнозировать, как это сложится в итоге, но пока многие выступают за сохранение и бакалавриата, и специалитета, ну и магистратуры, естественно», – говорит Безбородов.

По его словам, такое сочетание будет полезно, потому что многие программы в вузах являются международными, они гармонично дополняют или встроены в учебный процесс других стран. Так, например, в южно-азиатских или восточно-азиатских странах, в первую очередь в Китайской Народной Республике, обучение идет по Болонской системе (бакалавриат). И для того, чтобы работать с ними «наиболее удачно и максимально эффективно», необходимо сохранять международные бакалаврские программы с европейцами, а также в значительной степени с другими странами других континентов или другого континента.

«Студенты у нас в этом отношении понимают, что, например, на истфаке целесообразна пятилетка, поскольку там огромные объемы материала, сложные. А там, где мы имеем международные программы, например, политология или международные отношения, где много международных программ, там можно рассматривать сочетание и того, и другого», – поясняет ректор РГГУ.

Абитуриенты, которые будут поступать на четырехлетнее обучение не обнаружат на последнем курсе, что им надо учиться еще один год, так как их бакалавриат поменялся на специалитет, уверяет собеседник. При этом, скорее всего, будут возможности перехода на специалитет, если такого выбора у студента не было при поступлении.

«Такой переход – это уже новшество, это первое. Второе: появятся рекомендации по тем или иным направлениям. Например, в вузах целесообразно поставить на специалитет какие-то направления. Новации в бакалавриат и магистратуру (четыре плюс два) тоже могут иметь нюансы, я этого не исключаю. То есть здесь будет инновационная составляющая серьезная», – считает Безбородов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что одним из преимуществ новой системы образования в России будет то, что граждане после любого базового высшего образования, будь это специалитет или бакалавриат, смогут поступить и продолжить обучение в магистратуре на бюджете.