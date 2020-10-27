Россия решила по линии ООН поднять вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Да, планирует. Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии [юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях]. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН», – передает РИА «Новости» ответ госкорпорации, на вопрос, планируется ли поднять вопрос на ближайшем заседании.

Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.

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