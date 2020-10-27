Кремль подтвердил желание Путина встретиться с Нурмагомедовым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин собирается встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, точных дат пока нет.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая ... успокоится, они обязательно встретятся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу подтвердить данные о том, что президент пригласил спортсмена в Кремль для общения.

Тем временем в официальном аккаунте правительства Дагестана в Instagram сообщается, что Нурмагомедов прилетел в Дагестан.

«Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов встретил в международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова», – передает ТАСС сообщение правительства региона.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для россиянина первым после смерти отца, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.