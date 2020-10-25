Греф дал положительный прогноз курсу рубля

Курс рубля к концу 2020 года должен укрепиться, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор – это, собственно, фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и, в первую очередь, на нефть», – цитирует Грефа ТАСС.

Помощник президента России Максим Орешкин допустил, что рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления национальной валюты.

В пятницу рубль отреагировал на решение ЦБ по сохранению ключевой ставки ростом на 22 копейки по отношению к доллару и на восемь копеек по отношению к евро.