Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль краткосрочно отреагировал ростом на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.45 снижается на 22 копейки, до 76,36 рубля, курс евро – на восемь копеек, до уровня 90,45 рубля, передает РИА «Новости».

Сразу после решения ЦБ несколькими доллар опускался до 76,28 рубля, евро – до 90,36 рубля.

Ранее стало известно, что ЦБ по итогам заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на прежнем уровне во второй раз подряд.

Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых.

В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне.