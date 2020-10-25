Нурмагомедову предсказали избрание на пост главы Дагестана

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры в смешанных единоборствах (ММА) займет пост главы Дагестана, считает боец ММА Сергей Харитонов.

«Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, он будущий глава Дагестана», – передает слова Харитонова ТАСС.

«Завершение карьеры – дело лично каждого. Он показал красивый и зрелищный бой, все сделал так, как я предполагал. У каждого бойца есть свой ресурс и момент, когда он готов остановиться. В его команде есть много хороших ребят, так что стоит ждать новой звезды, которая загорится к своему времени», – отметил боец.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.